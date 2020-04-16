Американский актер Том Хэнкс, который ранее переболел коронавирусом, решил стать донором крови для разработки вакцины от COVID-19. Вместе с ним в этом поучаствовала и его супруга Рита Уилсон.

Американский актер Том Хэнкс, который ранее переболел коронавирусом, решил стать донором крови для разработки вакцины от COVID-19. Вместе с ним в этом поучаствовала и его супруга Рита Уилсон.Как сообщает Independent, Хэнкс с женой сдали кровь в рамках исследования, чтобы выяснить, могут ли их антитела помочь в разработке вакцины против коронавируса. У пары был положительный результат в марте. В настоящее время они полностью выздоровели и обрели иммунитет к COVID-19.Рита Уилсон рассказала, какие симптомы были у нее во время болезни: усталость, дискомфорт, высокая температура, озноб, потеря вкуса и обоняния. У Тома Хэнкса коронавирус протекал без поднятия температуры, а также потери вкуса и ощущения запахов.Супруга артиста рассказала, что в качестве лечения ей давали противоречивый препарат хлорохин, который рекламировал президент США Дональд Трамп как средство от коронавируса. Но от данного лекарства у Риты Уилсон были побочные эффекты, в числе которых тошнота, головокружение, ослабление мышц.В настоящее время семейная пара ожидает ответа насчет того, помогут ли их антитела в создании вакцины от COVID-19.