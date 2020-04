Культурный центр Ahoy в Роттердаме, где должен был в мае состояться песенный конкурс Евровидение-2020, переоборудовали в медицинский центр для приема больных коронавирусом.

Культурный центр Ahoy в Роттердаме, где должен был в мае состояться песенный конкурс "Евровидение-2020", переоборудовали в медицинский центр для приема больных коронавирусом.Как сообщает The New York Times, в концертном зале разместят 680 больничных коек. Первые 80 уже установлены.Перепрофилирование произвели за две недели. Медицинский центр откроется для пациентов в понедельник, 20 апреля. Он будет специализироваться на оказании помощи больным COVID-19, которые не требуют госпитализации.В марте в связи с эпидемией коронавируса было принято решение отменить "Евровидение-2020". От России в песенном конкурсе должны были принять участие Little Big с песней Uno. В то же время организаторы события 16 мая проведут специальное шоу с участием как новых, так и конкурсантов прошлых лет.