Злоумышленник, воспользовавшись данными клиентов банка, через мобильное приложение перевел их денежные средства на свой счет...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москвы задержан 23-летний молодой человек, подозреваемый в хищении денежных средств с банковских карт москвичей.Ранее в территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 67-летняя жительница столицы. Со слов потерпевшей, неизвестный списал денежные средства в размере более 900 тысяч рублей с ее банковского счета.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Одинцовском районе Московской области задержали подозреваемого – 23-летнего местного жителя. В ходе следствия сотрудники полиции установили причастность задержанного к аналогичным противоправным деяниям в отношении двоих мужчин в возрасте 40 и 65 лет.Установлено, что граждане открывали счета в одном из банков Москвы. Подозреваемый, являясь сотрудником кредитной организации, после осуществления банковских операций оставлял себе данные клиентов. Позже, воспользовавшись полученной информацией, он через мобильное приложение банка перевел денежные средства потерпевших на свой счет. Общая сумма материального ущерба составила около 2 миллионов 300 тысяч рублей. Похищенными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Восточное Измайлово г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73