Рецессия в Польше, вызванная вспышкой коронавируса, может сопровождаться повышением цен, заявил центральный банкир Ежи Кропивницкий, передает Reuters.

Рецессия в Польше, вызванная вспышкой коронавируса, может сопровождаться повышением цен, заявил центральный банкир Ежи Кропивницкий, передает Reuters.Другой представитель польского центробанка выразил мнение, что процентные ставки должны вырасти после нормализации ситуации.Центральный банк Польши дважды снижал ставки в течение месяца, чтобы помочь поддержать экономику на фоне вспышки коронавируса и ограничительными мерами. Сейчас процентная ставка в Польше составляет 0,5%.Государственное информационное агентство PAP сообщило, что представитель ЦБ Ежи Жижинский заявил, что поддержит повышение ставок, как только позволят условия."Возможности дальнейшего снижения ставок невелики... Похоже, базовая ставка на уровне 1,5% является оптимальной для польской экономики в нормальных условиях. Как только это станет возможным, я буду голосовать за повышение ставок", — сказал Жижинский.В своем блоге, опубликованном в среду, другой представитель ЦБ Кропивницкий сказал, что опасается, что рецессия, вызванная пандемией, может повлечь за собой рост цен."Я очень боюсь, что снятие административных запретов приведет к необычным симптомам в экономике", — написал Кропивницкий.По его мнению, отложенный спрос повлияет на экономику как "паводковая волна", в связи с чем будет отмечаться дефицит поставок из-за банкротства множества компаний и нарушения цепочки поставок.Власти Польши планируют постепенно отменить меры по блокировке со следующей недели. Ограничения на общественную жизнь, введенные с середины марта, по оценкам обходятся Польше примерно в 10 миллиардов злотых ($2,41 миллиарда) каждый день или два."Когда экономика вернется к нормальной работе, можно будет на некоторое время стимулировать ее низкой стоимостью денег, но позже вам придется вернуться со ставками на более высокие уровни. Я надеюсь, что мы сможем сделать это относительно быстро", — сказал также Жижинский.Помимо снижения ставок, центральный банк Польши также объявил о крупномасштабных покупках казначейских облигаций и долгосрочных операциях рефинансирования и заявил, что будет делать все необходимое для ограничения экономических последствий вспышки коронавируса.