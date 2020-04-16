В России за сутки зафиксировано более 3 тысяч случаев заражения COVID-19. В какой фазе эпидемии страна находится сейчас, рассказала в эфире канала Россия 24 представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

В России за сутки зафиксировано более 3 тысяч случаев заражения COVID-19. В какой фазе эпидемии страна находится сейчас, рассказала в эфире канала "Россия 24" представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.По словам Вуйнович, сейчас в России наблюдается рост заболеваемости, и он будет наблюдаться в ближайшие недели. Также необходимо соблюдать все противовирусные меры в медицинских учреждениях, чтобы исключить заражение коронавирусом врачей и других пациентов."Конечно, это очень сложно, когда большой поток пациентов, но это самое главное дело сейчас, – сказала Вуйнович. – Наша миссия в Испании только что вернулась, отчет делается. Там тоже, как и в других странах, имели этот опыт, что в медучреждениях дошло практически до очагов (заболевания – ред.)".Она напомнила гражданам, которые обращаются за помощью с симптомами респираторного заболевания, о необходимости надевать маску, чтобы защитить от заражения медперсонал. Маска нужна даже если наличие COVID-19 еще не подтверждено."Очень важно вернутся к базовой защите врача, медперсонала, насколько это возможно, и соблюдать гигиену. Очень хорошо, что Россия делает – это дезинфекция всех помещений, всех поверхностей. Мы надеемся, что это будет не только в России", – добавила Вуйнович.Ранее представитель ВОЗ уже заявляла, что сейчас главное – остановить распространение инфекции. Россияне, по ее мнению, имеют все возможности, чтобы поспособствовать этому, соблюдая режим самоизоляции.