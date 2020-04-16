Во время старта ракеты-носителя Союз-2.1а с космическим кораблем Союз МС-16 на пусковом комплексе сорвало что-то похожее на бетонные плиты. Журналисты предположили, что это элементы канала для отвода реактивной струи.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-16" на пусковом комплексе сорвало что-то похожее на бетонные плиты. Журналисты предположили, что это элементы канала для отвода реактивной струи. Видео взлета РН опубликовано на youtube-канале телестудии "Роскомоса".В госкорпорации пояснили, что старт очередной экспедиции на МКС прошел штатно, сейчас на космодроме "Байконур" идут послепусковые работы, пишет агентство РИА Новости.Напомним, космический корабль "Союз МС-16" стартовал к Международной космической станции 9 апреля. На борту находилась новая группа космонавтов: Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди. Корабль уже успешно прибыл на МКС.