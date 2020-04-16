Врач-реаниматолог Морозовской больницы в Санкт-Петербурге записал видеообращение к гражданам. Он прочел стихотворение собственного сочинения с призывом соблюдать режим самоизоляции.

Врач-реаниматолог Морозовской больницы в Санкт-Петербурге записал видеообращение к гражданам. Он прочел стихотворение собственного сочинения с призывом соблюдать режим самоизоляции.От лица врачей, борющихся с COVID-19, он прочел следующие строки:"Нам страшно, мы боимся, правда,Но будем биться мы исправно,За нас, за вас и за странузамочим эту сатану.И я прошу вас на коленях,прошу людей всех поколений:не выходите за порог,не приближайте этот рок".Медик опубликовал видео на своей странице в Instagram. Оно собрало почти 2,8 тысячи просмотров.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Никита Запасников (@nikzapasnikov) 12 Апр 2020 в 1:59 PDTПо данным на 15 апреля, в России число заразившихся коронавирусом достигло почти 24,5 тысячи человек, за сутки заразились почти 3,4 тысячи человек. В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировано 130 новых случаев заражения.