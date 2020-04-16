Врач-реаниматолог Морозовской больницы в Санкт-Петербурге записал видеообращение к гражданам. Он прочел стихотворение собственного сочинения с призывом соблюдать режим самоизоляции.
Врач-реаниматолог Морозовской больницы в Санкт-Петербурге записал видеообращение к гражданам. Он прочел стихотворение собственного сочинения с призывом соблюдать режим самоизоляции.
От лица врачей, борющихся с COVID-19, он прочел следующие строки:
"Нам страшно, мы боимся, правда,
Но будем биться мы исправно,
За нас, за вас и за страну
замочим эту сатану.
И я прошу вас на коленях,
прошу людей всех поколений:
не выходите за порог,
не приближайте этот рок".
Медик опубликовал видео на своей странице в Instagram. Оно собрало почти 2,8 тысячи просмотров.
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Публикация от Никита Запасников (@nikzapasnikov) 12 Апр 2020 в 1:59 PDT
По данным на 15 апреля, в России число заразившихся коронавирусом достигло почти 24,5 тысячи человек, за сутки заразились почти 3,4 тысячи человек. В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировано 130 новых случаев заражения.