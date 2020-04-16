Коронавирус в России атаковал еще 3448 человек. Случаи выявлены в 78 регионах.

Коронавирус в России атаковал еще 3448 человек. Случаи выявлены в 78 регионах.Больше всего заражений – 1370 – в Москве. В Подмосковье заболели коронавирусом 467 человека. На третьем месте Санкт-Петербург – там выявлено 154 инфицированных.По последним данным Оперативного штаба по борьбе с заболеванием, от COVID-19 в нашей стране скончались 34 человека. Выздоровели 318 пациентов, передаетВсего с начала пандемии жертвами недуга стали 232 человека. Зафиксировано 27 938 заболевших в 84 регионах. Выздоровели 2304 человек, сообщаетКак информации Роспотребнадзора, за последние сутки проведено более 95 тысяч тестов. За все время сделано свыше 1 миллиона 600 тысяч. В стране введен всеобщий режим самоизоляции.Ситуация с остается напряженной. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что некоторые регионы страны, где случаи заражения COVID-19 немногочисленны или единичны, не готовы к оказанию медпомощи в больших объемах.