Сотрудники следственных органов проводят доследственную проверку по факту стрельбы на юго-востоке Москвы. Стали известны подробности случившегося.

Сотрудники следственных органов проводят доследственную проверку по факту стрельбы на юго-востоке Москвы. Стали известны подробности случившегося.Инцидент произошел в среду вечером, 15 апреля, в квартире жилого дома по Окской улице. Мужчины распивали спиртные напитки. В один момент между ними произошел конфликт, в результате которого хозяин квартиры выстрелил дробью в ногу знакомого. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Москве.В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, устроившего стрельбу на юго-востоке Москвы. Как сообщили некоторые СМИ, злоумышленник стрелял из окна жилого дома, затем он забаррикадировался в квартире. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.