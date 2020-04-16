В региональном Следкоме появилась рабочая группа для борьбы с фейками о коронавирусе. Как сообщили ГТРК Владимир в ведомстве, последнее время наблюдается увеличение количества недостоверной информации о ситуации с распространением инфекции.

В региональном Следкоме появилась рабочая группа для борьбы с фейками о коронавирусе. Как сообщили ГТРК "Владимир" в ведомстве, последнее время наблюдается увеличение количества недостоверной информации о ситуации с распространением инфекции.Новая группа, возглавлять которую будет первый замруководителя управления Андрей Ялин, займется выявлением фейков в СМИ и соцсетях. По факту обнаружения источника информации будет организована доследственная проверка и в итоге — возможно возбуждение уголовного дела.Как напомнили в СК, федеральный закон от 1 апреля внес изменения в Уголовный кодекс РФ. Теперь в нем появились специальные статьи, предусматривающие ответственность за подобные правонарушения. Возможное наказание — крупный штраф, исправительные работы либо даже ограничение свободы.Именно следственные органы СК РФ теперь обязаны заниматься расследованием уголовных дел по правонарушениям в этой области.