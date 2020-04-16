Мощность проекта распределенных вычислений [email protected], направленного на борьбу с коронавирусом, превысила производительность 500 лучших суперкомпьютеров мира вместе взятых
Проект распределенных вычислений [email protected]
, который позволяет любому желающему внести вклад в поиск препарата для лечения коронавирусной инфекции COVID-19, открыв мощности своего компьютера, привлек рекордное количество участников. Еще в феврале, до пандемии, инициатива насчитывала около 30 тысяч активных добровольцев, но за последние недели к ней присоединилось более 700 000 человек.
На этой неделе суммарная мощность [email protected]
превысила 2,4 экзафлопса - это больше, чем у 500 лучших суперкомпьютеров мира вместе взятых. В сравнении с IBM Summit (148,6 петафлопса) - лидером списка топ-500, - распределенная сеть производительнее его в 15 раз.
Желающих посодействовать в поиске решений, которые помогут побороть пандемию COVID-19, оказалось так много, что в базе проекта просто не осталось свободных симуляций, говорит руководитель [email protected]
Грегори Боуман. А поступающий объем данных оказался настолько велик, что серверам с трудом удается справляться с нагрузкой. Сейчас авторы инициативы заняты увеличением доступных моделей и симуляций с учетом имеющихся в наличии вычислительных возможностей.
Проект [email protected]
был запущен в 2000 году ученым Стэнфордского университета. Изначально его цель заключалась в создании распределенной сети для компьютерного моделирования процессов поведения белка. Изучая сворачивание и агрегацию молекул, исследователи стараются лучше понять причины возникновения таких болезней, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.
К [email protected]
может присоединиться любой, кто готов пожертвовать свободными ресурсами своего ПК. Дистрибутивы для Windows 10, macOS и других операционных систем можно скачать на сайте проекта.