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<a href="https://33live.ru/novosti/16-04-2020-raspredelennyj-superkompyuter-pomogayushhij-pobedit-koronavirus-stal-samym-moshhnym-v-mire.html" target="_blank">Распределенный суперкомпьютер, помогающий победить коронавирус, стал самым мощным в мире</a> - Мощность проекта распределенных вычислений Folding@home, направленного на борьбу с коронавирусом, превысила производительность 500 лучших суперкомпьютеров мира вместе взятых