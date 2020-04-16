Около 70 российских школьников, благодаря российским дипломатам, смогут покинуть Соединенные Штаты в ближайшие дни. Как подростки попали за океан - еще предстоит выяснить, учитывая, что специальные образовательные программы по обмену между странами были законсервированы еще несколько лет назад.

Около 70 российских школьников, благодаря российским дипломатам, смогут покинуть Соединенные Штаты в ближайшие дни. Как подростки попали за океан — еще предстоит выяснить, учитывая, что специальные образовательные программы по обмену между странами были законсервированы еще несколько лет назад.В международном терминале Пулково выстроен защитный коридор из кресел. Пассажиров ведут прямиком в автобусы. Среди 276 российских граждан — четыре ребенка. Те, кто поехал в США по программе обмена, но вынужденно оказался запертым в очаге заражения.Программа, в рамках которой российские школьники въехали на территорию США, была приостановлена в связи со вспышкой коронавируса COVID-19. Но улететь на Родину оказалось не просто. Рейс Нью-Йорк — Санкт-Петербург — Москва откладывался трижды. Из-за неопределенности детям пришлось две недели провести в городе, охваченном эпидемией."Здравствуйте, два билета в Санкт-Петербург на сегодня", — просит прибывшая из Новосибирска женщина.Надежда Ким отправилась в Петербург из Новосибирска следом за нью-йоркским рейсом. Желание одно — обнять дочь, с которой не виделась с августа 2019 года. Надеется, что ближайшие две недели карантина сможет провести вместе с ребенком. Вызволить дочь помогли сотрудники МИД России и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Американская сторона игнорировала просьбы о помощи."Это была наша инициатива. Более того, нас уговаривали даже не поддаваться панике, оставив ребенка до конца обучения. Но когда уже Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайной ситуации в стране, мы поняли, что ребенка надо забирать", — поясняет Надежда Ким."Родители ребенка из Новосибирска, по поводу которого мы писали обращение, уже находятся в Санкт-Петербурге, — отмечает уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. – И я очень надеюсь, что после окончания карантинных мер все вернутся в свои дома".После Петербурга, самолет летит в Москву. Здесь тоже с нетерпением ждут троих школьников, для которых учеба в Америке могла затянуться на неопределенный срок."Я рада, что я вообще получила билет, и что все получилось, — признается Яна. — Потому что, естественно, там были проблемы, склоки, потому что все очень хотели получить билет, но не у всех, к сожалению, получилось это сделать. Но мне, как несовершеннолетней, оказали помощь".Сейчас в США, по разным данным, может находиться около семидесяти российских детей, которые приехали в страну по обмену. При этом официальные образовательные программы между двумя странами были прекращены еще шесть лет назад. Получается, что выезд детей за границу не был согласован с российскими властями."Каким образом оказались эти дети в США? – задает главный вопрос официальный представитель МИД России Мария Захарова. — Американское посольство предлагает найти тех частных организаторов, которые занимались отправкой детей".Сейчас услуги по обмену школьников оказывают частные компании. Суммы за обучение начинаются от семи тысяч долларов. Но посредники не несут ответственности ни за качество образования, ни за размещение российских детей в американских семьях."Когда рейс отменили, я сообщил об этом принимающей семье, — рассказывает вернувшийся в Россию Максим Канаков. — Они были очень огорчены этим. Они мне сказали, что попытаются что-то придумать и перезвонят. Но нового звонка мне не поступало".В случае проблем помогает детям организация "Русская молодежь Америки"."У нас был случай во Флориде, — рассказывают представители организации. — От мальчика отказалась американская семья. Он планировал улететь в Россию, приехал в аэропорт. Ему сообщили, что рейс отменен. Он позвонил своей американской семье и спросил, может ли он вернуться? Американская семья сказала, что он не может к ним вернуться, так как он контактировал с людьми в аэропорту. И он буквально остался там один".В российском МИДе продолжают формировать списки. У наших дипломатов до сих пор нет имен, контактов и местоположения российских школьников в Америке.