Наши граждане за рубежом в условиях карантина на добровольных основах оказывают помощь пострадавшим. Шьют маски, доставляют продукты пожилым людям, ведут бесплатные онлайн-уроки.

Наши граждане за рубежом в условиях карантина на добровольных основах оказывают помощь пострадавшим. Шьют маски, доставляют продукты пожилым людям, ведут бесплатные онлайн-уроки.Из кусков целлофана получаются защитные халаты. Из старых простыней — медицинские маски. Производство жизненно необходимых вещей в испанской провинции организовала русский гид, которая из-за эпидемии осталась без работы."Идея случилась от персональной просьбы от моего доктора Асель, которая находится на первой линии с начала всего нашего кошмара. В госпитале, где она работает, не было масок, а они очень нужны. И она мне сказала — Лена, ужас, не знаю, что делать. А я человек активный, у меня много связей, я говорю — давай организуемся и нашьем этих масок, сколько тебе нужно", — вспоминает Елена Коновалова, гид в Испании.Елена бросила клич в соцсетях — и за неделю собрала несколько десятков добровольцев. Кто-то шить уже умел, кто-то взялся за это дело впервые. Материалы пожертвовали отели — старые простыни везли грузовиками. Довести продукцию до ума помогли сами медики."Все женщины, которые шьют, в масках и перчатках, весь материал выстирывается, проводится обработка горячим паром и утюгом. В нашем госпитале пошли навстречу, привозят партию масок готовых, проводится их обработка в автоклаве, дезинфекция и раскладываются в пакетики", — поясняет Асель Арганичева, врач в Испании.Сама Елена за машинкой сидит минимум 10 часов в день — не считая организационной работы. Чтобы выполнять норму, которую волонтеры назначили сами себе — 100 штук за смену — ведь маски теперь ждут по всей провинции.Елена говорит, что проводить столько времени за работой тяжело. Однако усталость отступает, когда волонтеры получают слова благодарности от тех, кому, возможно, это кустарное производство спасло жизнь.А это — слова благодарности в адрес волонтеров из Объединенных Арабских Эмиратов. Группу неравнодушных там собрала наша соотечественница — сразу после того, как в стране ввели карантин. Предложила помощь с доставкой продуктов тем, кто не может сам выйти на улицу."В Арабских Эмиратах население почти на 90 процентов состоит из экспатов. Очень многие из них посылают деньги домой. И, лишившись дохода, не только они сами, но и семьи обречены на голод. Так появилось огромное желание им помочь", — говорит Светлана Диаб, жительница Дубаи.Так что небольшие посылки стараются отправить всем нуждающимся — даже тем, кто не может сам оплатить покупку.А жительнице Лондона Анне — незнакомцы в буквальном смысле спасли жизнь. Месяц назад она слегла — скорее всего, подхватила коронавирус. Точный диагноз неизвестен — ведь помощи медиков Анна тогда так и не дождалась."Я позвонила в скорую помощь — 999. Там человек очень серьезно меня выслушал и задал мне вопрос — вы можете дышать? Я сказала, что это единственное, что я могу — потому что вся остальная жизнедеятельность остановилась. Он сказал — мне очень жаль, но вы не случай первой необходимости. И это было страшно. Наше здравоохранение совершенно не было готово к такому шквалу", — жалуется Анна Парижская, жительница Лондона.Британские врачи лишь посоветовали пить парацетамол, которого дома не оказалось. Выйти на улицу не было сил. Помощь пришла из местного волонтерского чата."Мне нужно было, чтобы кто-то сходил в аптеку и принес мне лекарство. И тут же откликнулась одна женщина, ее звали Венди. Она взяла это лекарство, потом она спросила нужно ли мне что-нибудь — я попросила сок. У меня такое ощущение, что это просто какой-то ангел. Это было потрясением для меня — получить такую помощь совершенно бескорыстно от совершенно незнакомого человека", — радуется Анна Парижская, жительница Лондона.Выручить ближнего в эти дни можно, даже не выходя из дома. Наталья преподает французский в частной школе Парижа, где учится много иностранцев. И во время каникул продолжает общаться с детьми экспатов каждый день, чтобы они не забывали язык."Это просто я решила от себя помочь родителям — потому что знаю, как тяжело обучать сейчас детей. И важно чтобы носитель иностранного языка мог давать уроки детишкам. У меня есть частные уроки, но это другое. В связи с моей работой, я решила выделить какое-то время этим детям", — поясняет Наталья Дуламаз, учитель из Франции.Карантин во Франции продлили до 11 мая. Однако уже в понедельник школа, где преподает Наталья, откроется специально для четырех учеников — детей медиков. Чтобы дать возможность их родителям спокойно работать.