Владимир Путин поручил освободить от НДФЛ дополнительные выплаты тем, кто лечит пациентов с коронавирусом. Сотни врачей по всей стране сейчас круглосуточно спасают жизни людей, рискуя своей. Съемочная группа телекананала Россия 24побывала в 52-й московской больнице, которая одной из первых стала принимать больных с коронавирусом.

Владимир Путин поручил освободить от НДФЛ дополнительные выплаты тем, кто лечит пациентов с коронавирусом. Сотни врачей по всей стране сейчас круглосуточно спасают жизни людей, рискуя своей. Съемочная группа телекананала "Россия 24"побывала в 52-й московской больнице, которая одной из первых стала принимать больных с коронавирусом.Зинаида Мутовина из декрета попала, без преувеличения, на фронт. Она работает заведующей отделением ревматологии, которое сейчас полностью перепрофилировали под прием пациентов с COVID-19. "Мы работаем с пациентами с тяжелым течением. Если мы видим легкое течение, то пациент разворачивается в приемном отделении и лечится в амбулаторных условиях", — рассказывает она.Своих детей (младшему — полтора года) врач не видела уже месяц. Между сменами она, как и все ее коллеги, ночует в гостинице, чтобы не заразить семью. "Я как врач прекрасно понимаю, что это опасно. Самое главное — это наш тыл, наша семья. Поэтому семья остается под защитой", — подчеркивает Зинаида Мутовина.Кадры, снятые в "красной" карантинной зоне 52-й клинической больницы. Она одной из первых стала принимать пациентов с коронавирусом. Сейчас здесь проходят лечение около пяти сотен человек. 73 — в тяжелом состоянии. В отделении ЭКМО свободна лишь одна койка. Врачи как могут пытаются достучаться до своих потенциальных пациентов. Врач анестезиолог-реаниматолог городской клинической больницы №52 Михаил Кецкало предупреждает: "Если вы не хотите соблюдать режим самоизоляции, вы предпочитаете игнорировать те рекомендации, которые озвучили власти, то, пожалуйста, милости просим к нам в отделение. Мы окажем вам полную реанимационную помощь".Практически живут на рабочем месте и врачи Коммунарки. Главврач Денис Проценко лечение от коронавируса проходил в своем кабинете, параллельно работая. После выздоровления пошел не домой — обратно в карантинную зону. Уже в среду он принял участие в видеоконференции с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Специалисты из крупнейших медучреждений Москвы обсуждали, как эффективнее организовать лечение заболевших и как, насколько это возможно, затормозить распространение пандемии.Республиканская клиническая больница в Уфе — крупнейший очаг коронавируса в Башкирии: на карантин закрыты 700 пациентов и столько же медработников. Настроение, конечно, боевое, но врачи признаются, что после такой длинной смены очень хочется поехать домой. Больницу закрыли еще 6 апреля, когда у пяти медработников обнаружили коронавирус. Врач-рентгенолог Тимур Шарипов рассказывает: "Вся администрация здесь. Администрация работает, я вхожу в группу руководителей клиники. Работа практически круглосуточная. Спит ли администрация? Не знаю, может, по два часа удается".На данный момент COVID-19 подтвердился у 62 человек в больнице, треть из них — медработники. Здоровые врачи сейчас лечат и пациентов, и своих заразившихся коллег.На карантин закрыты и несколько медучреждений в Коми. Первым и самым крупным очагом в регионе стала Эжвинская больница. Там также заразились медики, работавшие с пациентами.Врачи сейчас — самая уязвимая категория населения: и потому, что они на передовой, и потому, что именно их здоровье важнее всего для нас всех. "Мы на это идем. Некоторые крысы убежали, но большинство нормальных людей остались и работают", — рассказал заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации 52-й клинической больницы города Москвы Сергей Царенко. Ну а те, кто остались и работают по 12, а то и 24 часа подряд, боятся даже за себя — боятся, что именно им, возможно, придется делать выбор: кого спасать и кому отдать аппарат ИВЛ.