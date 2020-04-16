В США волонтеры открыли горячую линию, на которую могут позвонить родители тех детей, которые оказались в непростом положении в Соединенных Штатах и не могут вернуться домой.

В США волонтеры открыли горячую линию, на которую могут позвонить родители тех детей, которые оказались в непростом положении в Соединенных Штатах и не могут вернуться домой.Нескольким школьникам они уже помогли — предоставили жилье и продукты, помогли с транспортом и готовы оказывать помощь и дальше, сообщает телеканал "Россия 24".