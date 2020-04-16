Жительница Костромы спасла целый штат сотрудников фирмы от нищеты своим благородным поступком. Честь россиянки оказалась сильнее соблазна. Как пишет , она нашла на одной из улиц города ..

Жительница Костромы спасла целый штат сотрудников фирмы от нищеты своим благородным поступком. Честь россиянки оказалась сильнее соблазна.Как пишет "", она нашла на одной из улиц города пакет, в котором лежали наличные деньги на сумму 267 тысяч рублей. Она не стала присваивать их себе и отнесла купюры в полицию. В результате расследования выяснилось, что их потеряла руководитель одного из мебельных салонов. Деньги предназначались для выплаты месячной зарплаты сотрудникам. Бизнесвумен еще долго благодарила неравнодушную жительницу за ее честность.