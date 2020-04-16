Ежедневно в Москве фиксируются больше тысячи случаев заражения коронавирусом. Эксперт по вопросам здравоохранения Александр Эдигер назвал причину роста числа заболевших.

Ежедневно в Москве фиксируются больше тысячи случаев заражения коронавирусом. Эксперт по вопросам здравоохранения Александр Эдигер назвал причину роста числа заболевших.Неутешительная статистика – результат легкомыслия и несознательности некоторых граждан, сказал эксперт движения "Сильная Россия" по вопросам здравоохранения Александр Эдигер. "Резкий скачок вверх числа зараженных коронавирусом – прямое следствие того, как люди отнеслись к введению режима самоизоляции", – сказал специалист в комментарии для "Дни.ру".По его словам, почти все поступающие в столичные больницы – участники пресловутых "шашлыков" в конце марта. "Мы находимся на пике эпидемии", – уверен эксперт.За последние сутки выявлено 1370 заболевших коронавирусом в Москве. Днем ранее в городе зафиксировали 1774 новых зараженных. Это первое снижение динамики заболевания COVID-19 в столице с 11 апреля.Вылечились за последние сутки от коронавируса в Москве 189 человек. Это хорошая тенденция, полагают эксперты. В Московской области были выписаны 16 пациентов с COVID-19.С 15 апреля в столице действует режим цифровых пропусков. Их необходимо получать для передвижения по городу на личном, общественном транспорте и такси.С конца марта из-за действует режим всеобщей изоляции. Указом президента Владимира Путина нерабочие дни продлены до 30 апреля. Не исключено, что они будут продлены до середины мая.