120 тысяч саженцев сосны высадили в Саратовской области. Акция Сад памяти посвящена 75-летию Победы и проходит по всей стране. Организаторы отметили, в этот раз, учитывая обстановку, привлекли как можно меньше людей.

120 тысяч саженцев сосны высадили в Саратовской области. Акция "Сад памяти" посвящена 75-летию Победы и проходит по всей стране. Организаторы отметили, в этот раз, учитывая обстановку, привлекли как можно меньше людей. И все они — соблюдали меры безопасности​​​, сообщает телеканал "Россия 24".