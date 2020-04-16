Двое жителей Москвы оштрафованы 15 апреля за нарушение режима самоизоляции.

Двое жителей Москвы оштрафованы 15 апреля за нарушение режима самоизоляции.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.По ее словам, каждый нарушитель должен будет заплатить административный штраф в размере 15 тысяч рублей.Солопова рассказала, что один из мужчин был обнаружен за 12 километров от своего дома, второй – в 500 метрах. При этом оба они находились на улице без уважительных причин.Всего же за период введения режима повышенной готовности столичные суды оштрафовали за нарушение самоизоляции 24 человека, одного за несоблюдение карантина и двух бизнесменов за контактную реализацию продуктов быстрого питания и работу салона красоты. Все оштрафованы на 15 тысяч рублей.В свою очередь, министр правительства Москвы, начальник Главного столичного контрольного управления Евгений Данчиков сообщил РИА Новости, что с 10 апреля полицейские составили более девяти тысяч протоколов о нарушении москвичами режима самоизоляции.Он отметил, что улицы и парки Москвы патрулируются 13 тысячью полицейских, 3 тысячами сотрудников Росгвардии, тысячью дружинников.