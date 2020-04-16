Группа боевиков, которые проходили подготовку на армейской базе США, сдалась правительственным силам в Сирии.

Группа боевиков, которые проходили подготовку на армейской базе США, сдалась правительственным силам в Сирии.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.По его словам, при сдаче сирийским военнослужащим, боевики были атакованы отрядом террористов и потеряли три автомобиля. В итоге, 27 человек сложили оружие, включая крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.Боевики рассказали, что их готовили американские инструкторы и предполагалось, что они займутся в Сирии подрывом объектов нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, а также организацией терактов на территории, подконтрольной Дамаску. Сданное оружие и автомобили, по словам сдавшихся, им предоставили американцы.