Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует, что в ближайшие несколько дней погода в Московской области практически не изменится. Лишь к Пасхе солнце будет ..

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозирует, что в ближайшие несколько дней погода в Московской области практически не изменится. Лишь к Пасхе солнце будет немного чаще проглядывать сквозь тучи.Как пишет "", вплоть до выходных небо в столичном регионе будет затянуто облаками, а температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже нормы. При этом ночами столбики термометров будут опускаться до нуля, а за окном будет периодически идти снег или мокрый дождь.