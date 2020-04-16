Он пожелал землякам здоровья, мира, взаимопонимания в семьях, Божией помощи во всех добрых делах

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин обратился к жителям региона в связи с приближающимся праздником Воскресения Господня:«В воскресенье, 19 апреля, в храмах пройдут закрытые богослужения — прошу вас воздержаться от посещений соборов и церквей; мы сможем участвовать в праздничном молебне дистанционно, благодаря телевидению и интернету. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон призывают нас позаботиться о своём здоровье и здоровье ближних, и оставаться дома», - сказал Владимир Сипягин.