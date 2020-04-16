Московские власти совместно с правительством РФ сделают все возможное, чтобы наладить регулярное снабжение медучреждений лекарствами для борьбы с COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на видеоконференции с врачами. Также он затронул тему поставки тест-систем для выявления вируса.

Московские власти совместно с правительством РФ сделают все возможное, чтобы наладить регулярное снабжение медучреждений лекарствами, необходимыми для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на видеоконференции с врачами, передает РИА Новости.По его словам, это задача не из легких. Однако федеральные и московские власти при участии частных поставщиков "будут делать все возможное, чтобы наладить регулярные поставки в необходимом объеме".Сейчас, как отметил мэр, столичные департаменты здравоохранения, экономики и другие ведут работу по снабжению медиков средствами индивидуальной защиты, необходимым оборудованием и расходными материалами.Что касается тестов на наличие коронавируса, то, по словам Собянина, сейчас нужно нарабатывать опыт, чтобы создать эффективную тест-систему. По его словам, сегодня существует множество таких систем, но не все они оказываются так эффективны, как заявляют их создатели."Мы поддерживаем все начинания в этой области, но мы будем отбирать в конечном счете только те (тест-системы – ред.), которые дали максимальную эффективность, – подчеркнул мэр. – Здесь не должно быть никаких "ваших" и "наших". Мне все равно, какие это тесты – главное чтобы они работали".10 апреля сообщалось о новой разработке Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Ученые создали две тест-системы, одна из которых способна всего за 15 минут выявить в организме COVID-19. Вторая поможет определить наличие антител на вирус в крови.