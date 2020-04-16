Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что отбор на Олимпийские игры в Токио будет проведен заново. Кандидаты на поездку в Японию определятся по итогам национальных чемпионатов 2020 года.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что отбор на Олимпийские игры в Токио будет проведен заново. Кандидаты на поездку в Японию определятся по итогам национальных чемпионатов 2020 года."Все национальные федерации написали письма, в которых просят провести олимпийский отбор заново. Соответственно, состав сборной России будет определен по итогам чемпионата страны 2020 года", – приводит слова Кремлева РИА Новости.Напомним, что Международный олимпийский комитет 16 марта решил прервать европейскую квалификацию боксеров, которая проходила в Лондоне. Позднее Олимпиада в Токио была перенесена на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.