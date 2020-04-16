Нэнси Пелоси подключилась к критике Белого дома. Трамп прекратил финансовую поддержку ВОЗ и, по мнению CNN, дал своим противникам еще один шанс выгнать себя из овального кабинета. Нью-Йорк показывает худший в своей истории производственный индекс, губернаторы бунтуют, а демократы готовы превратить ноябрьские выборы в политический карантин Трампа.

"Не слушайте Трампа, слушайте ученых" — главный "архитектор" неудавшегося импичмента президента США Нэнси Пелоси подключилась к критике Белого дома. Трамп прекратил финансовую поддержку ВОЗ и, по мнению CNN, дал своим противникам "еще один шанс" выгнать себя из овального кабинета. Поводов для продолжения импичмента достаточно — Нью-Йорк показывает худший в своей истории производственный индекс, губернаторы бунтуют, а демократы готовы превратить ноябрьские выборы в политический карантин Трампа.Страна с самым большим числом заболевших винит в происходящем кого угодно, только не себя. США уже грозили Китаю многомиллиардными исками за халатность и начало эпидемии. Теперь, детально изучив историю болезни, в сообщники Пекина Вашингтон записал еще и Всемирную организацию здравоохранения."ВОЗ не расследовала заслуживающие доверия сообщения из Уханя. В декабре 2019 года появилась достоверная информация о подозрениях в передаче вируса от человека к человеку, но ВОЗ отвергала этот факт до середины января. Было упущено драгоценное время. Я поручаю своей администрации прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения до того, как будет дана оценка роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса", — заявил Дональд Трамп.Американский президент режет по живому — ВОЗ остается без своего главного спонсора. Штаты перечисляли организации по 500 миллионов долларов в год. Взносы шли, например, на финансирование программ в Африке."Это решение США ослабит возможности ВОЗ и подорвет международное сотрудничество в борьбе с эпидемией. Мы призываем Штаты добросовестно выполнять свои обязанности и обязательства", — отметил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.Решение раскритиковало МИД Германии, Франция сожалеет о случившемся, глава ООН негодует. Американские врачи действия Трампа тоже не поддержали."У нашей организации и ВОЗ долгая история совместной работы при многочисленных вспышках самых разных заболеваний по всему миру. Мы продолжим сотрудничать и на этот раз. У нас очень продуктивные отношения, связанные со здравоохранением, и они сохраняются", — сообщил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.После нескольких дней стабильного снижения в Америке снова резкий рост. За сутки от коронавируса умерли почти 2,5 тысячи человек, хотя вся страна на карантине. Во многих штатах в магазин без маски не зайти.Продуктовый магазин в жилом доме — на прошлой неделе у троих жильцов из разных квартир был выявлен коронавирус. Их не стали госпитализировать, оставив на самоизоляции. Через пару дней COVID-19 был уже в магазине. Он выявлен как минимум у троих продавцов. Продуктовый пока не закрыли — его усиленно дезинфицируют по ночам.В США на 600 тысяч заболевших — меньше 40 тысяч выздоровевших. Несколько счастливчиков Трамп пригласил в Белый дом. Пара, заболевшая в круизе, профессиональный футболист и конгрессвумен сидели подальше друг от друга. От рассказов за большим столом кровь стыла:— Я потеряла несколько членов семьи из-за COVID-19. Моя кузина оказалась в реанимации, ее муж не выжил. Еще умер ее тесть. Пришел анализ, который подтвердил, что коронавирус также выявлен у ее троих детей.Рецептом выздоровления тоже делились. Продвигаемый Трампом и неодобренный ВОЗ препарат от малярии поставил на ноги заболевших COVID-19. Для президента США лекарство от коронавируса станет еще и лекарством от скуки — он скучает по зрелищам:"Наш спорт надо вернуть. Я устал смотреть записи бейсбола 14-летней давности, хотя у меня не так много времени, чтобы смотреть телевизор. Мы скучаем по бейсболу. Сейчас был бы сезон".А пока в Америке второй сезон великой депрессии — запредельная безработица и крах многих отраслей экономики. Правительство помогает населению разовыми выплатами — каждый налогоплательщик получит по 1200 долларов. На чеках президент попросил Минфин печатать его имя. Со спасением или катастрофой будет ассоциироваться имя Трампа у избирателей, станет ясно осенью, на выборах.