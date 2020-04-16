16.04.2020

2020-04-16 19:35:02

Сто миллионов потратят на комфортную городскую среду во Владимире

Во Владимире начался ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в рамках национального проекта «Комфортная городская среда». Пандемия коронавируса его исполнению не помешает, заявляют в администрации города. Какие дворы ждёт капитальная реставрация, и что будет сделано?

Нет асфальта, убраны ограждения, вместо поребриков - траншеи. До начала ремонта, этот двор выглядил не многим лучше, особенно в последние годы, говорят жители дома №6 по улице Усти-на-Лабе. Очередь в национальном проекте "Комфортная городская среда", наконец, дошла и до них.

Евгений Игнатов, главный инженер подрядной организации: «Планируется полностью заменить асфальтовое покрытие 620 квадратных метров, и асфальт тротуаров 160 кв.м. Здесь будет новый бортовой камень дорожный 273 штуки и тротуарный, газонный. То есть полностью, можно сказать, капитальный ремонт двора».

Галина Ивановна прожила в этом доме более 50 лет, и не помнит, чтобы за это время здесь были серьезные ремонты, лишь изредка латали ямы. А в последние годы с увеличением количества машин - многие автолюбители использовали эту дорогу для объезда пробок.

Галина Смирнова, жительница дома №6 по улице Усти-на-Лабе: «У нас здесь потоком идут машины, причём идут не по делу. Так что мы получим отлично отремонтированный двор, ребята очень стараются и мы этому рады. Пожеланий особо не было никаких, отремонтировать так, чтобы не было вот этих страшных ям».

Кроме дорожного полотна, во дворе установят новые урны, отремонтируют лавочки, приведут в порядок ограждения и обновят газоны. Всего в этом году во Владимире планируется отремонтировать 16 дворовых территорий у 25 домов. На благоустройство в рамках "Комфортной городской среды" в городе предусмотрено около 112 миллионов рублей. Большую часть - 75 миллионов, потратят на ремонт парка "Добросельский", остальные средства на дворы по улицам Безыменского, Верхняя Дуброва, Соколова-Соколёнка, проспектов Ленина и Строителей.

Дмитрий Еропов, заместитель начальника управления ЖКХ администрации г. Владимира: «В настоящее время на 10 из 16 дворовых территориях уже начаты работы, все 10 планируется завершить в апреле. Произвести всё быстро, оставшиеся 6 территорий будем производить к 1 мая, либо праздники пропустим и закончим всё в мае. Главой администрации этот вопрос держится на контроле, национальный проект нельзя было срывать. Поэтому все работы проводятся оперативно, подрядчик заходит, и у нас ориентировочный срок для себя - две недели».

К сожалению, большинство дворов в этом году ждёт минимальный ремонт, говорят в администрации. Раньше на дополнительные работы, вроде установки детских или спортивных площадок, шло 80% бюджета. Но по новому указу главы региона все траты теперь полностью возложены на самих жителей. Мэрия Владимира неоднократно просила сохранить прежний порядок софинансирования, но "белый дом", увы, эти предложения не услышал.

Дмитрий Горкин, Максим Котов

«Вести-Владимир»

