16.04.2020

2020-04-16 16:10:15

Столичный житель добровольно самоизолировался во владимирской деревне

В глуши, да не в обиде. Как живёт человек, самоизолировавшийся вдали от городов много лет назад. Екатерина Максимова побывала в гостях у Сергея Медникова в необычном доме в деревне Старое Кубаево.

Там, куда мы направляемся, никто не знает, когда упало дерево, преградившее путь съемочной группе. Дорогой пользуются не часто. До дома Сергея Медникова в деревне Старое Кубаево добираемся пешком. Домов у него, по сути, два: один строится, во втором Сергей живет.

- Я искал себе место, где можно реализовать свои проекты. Вот например, вот такие дома натуральные. И чтоб можно было печь хлеб, жить как можно ближе к природе. Собирать ягоды, грибы.

Под круглым зданием из глины и деревянных чурок оказалась карстовая полость. Глинобитный пол просел на полметра, но стены не потрескались, печи на месте.

- Глинобитная печь, я её сам изготовил. Она специально для хлеба сделана. Специальной конструкции. У неё низкий свод, чтобы корочка вот эта получалась - видите она какая.

Печь - сам, дом - сам. Электричества в доме нет. Четверговую соль молоть предстоит в ступке. Она, кстати входит в состав хлеба, который печет Сергей. В рецепте используется только цельнозерновая мука, вместо промышленных дрожжей - закваска.

- Здесь у меня закваска живет в этой баночке. Её я кормлю постоянно, регулярно. Она очень любит картошечку и березовый сок. Но вообще её стараюсь не баловать и кормлю исключительно ржаной мукой цельносмолотой.

Хлебопечение как образ жизни. Проснуться в пять, поставить опару... Только на замешивание теста уходит час. На ходу решается, что добавить сегодня - тмин, кунжут, тыквенный жмых. По словам Сергея, с таким количеством белка в тесте - действительно можно жить только на хлебе и воде.

- В своем хлебе я использую шрот очень широко. Из семян. Вот, например, это льняной шрот. Он остается после того, как из семян масло сделали.

Единственный электронный прибор здесь - весы. Есть буханки по 450 и по 750 граммов. Ржаной и пшеничный, формовой и подовый. Максимум за день можно выпечь 60 хлебов. Но, не хлебом единым. Время от времени Сергей ездит к семье в Московскую область, там изготавливает мебель на заказ. Но лишний раз контактировать с цивилизацией не торопится.

- Когда интернет у меня появляется, приходят какие-то видео, постоянно новости про это вирус. Я даже не хочу открывать. Вот когда в городе живешь, то по-другому. Ты постоянно в теме можешь быть, всё это изучаешь. Здесь всё это не нужно совершенно. Здесь просто живешь на своей волне, на природе.

Сергей и его соседи стремятся к полному самообеспечению. Даже рожь и пшеницу для своего хлеба планируют выращивать сами. Правда, дохода от выпечки пока нет. Покупают её в основном местные но, возможно, скоро хлеб из Старого Кубаева можно будет купить и во Владимире.

Екатерина Максимова, Андрей Синягин.

«Вести-Владимир».