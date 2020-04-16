Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поставить России аппараты искусственной вентиляции легких для больных коронавирусом COVID-19 людей. В Кремле инициативу американского лидера ..

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поставить России аппараты искусственной вентиляции легких для больных коронавирусом COVID-19 людей. В Кремле инициативу американского лидера приняли с благодарностью, сообщает телеканал "".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва воспользуется "любезным предложением" Трампа при необходимости. Песков также отметил, что прежде глава российского государства Владимир Путин уже обсуждал с американским коллегой вопросы взаимопомощи в условиях пандемии коронавируса.16 Апр 2020 в 1:02 PDT