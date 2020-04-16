Оказывается, занятия физподготовкой в удаленном режиме могут быть опасны даже для профессионального футболиста. Французский защитник немецкого клуба Боруссия (Дортмунд) Дан-Аксель Загаду получил травму левого колена во время тренировки, проходившей дистанционно.

Оказывается, занятия физподготовкой в удаленном режиме могут быть опасны даже для профессионального футболиста. Французский защитник немецкого клуба "Боруссия" (Дортмунд) Дан-Аксель Загаду получил травму левого колена во время тренировки, проходившей дистанционно.Клубы бундеслиги пока не в полном составе вышли на открытые занятия и для большинства игроков предусмотрены занятия на дому с помощью видеосвязи с тренерским штабом. И вот, как сообщает официальный сайт "Боруссии", Загаду умудрился повредить связки левого колена, работая удаленно. Видимо, оборонец слишком старался.Руководство клуба из Дортмунда сообщило, что теперь на протяжении нескольких недель темнокожий француз будет восстанавливаться после повреждения. При этом он будет находиться под удаленным контролем тренеров команды по физподготовке. Теперь клубу надо беспокоиться, чтобы травма француза в дистанционном режиме не перешла в хроническую.