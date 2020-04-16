Оборона Франции поставлена под угрозу: на военно-морскую базу в Тулоне срочно из похода 12 апреля вернулся авианосец Шарль де Голль. На его борту бушует коронавирус COVID-19. Во французском министерстве обороны признали, что более трети моряков авианосца подхватили коронавирус. У них наблюдаются симптомы, характерные для заболевания.

Оборона Франции поставлена под угрозу: на военно-морскую базу в Тулоне срочно из похода 12 апреля вернулся авианосец "Шарль де Голль". На его борту бушует коронавирус COVID-19. Во французском министерстве обороны признали, что более трети моряков авианосца подхватили коронавирус. У них наблюдаются симптомы, характерные для заболевания.14 апреля анализы были сделаны 1767 морякам авианосца ВМС Франции, сообщает "Интерфакс". У 668 военнослужащих тест дал положительный результат на заражение.31 человек с авианосца помещен в госпиталь Святой Анны в Тулоне. А один из них находится в реанимации.Вспышку коронавируса на единственном французском авианосце с экипажем в 2100 человек, экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Игорь Касатонов назвал катастрофой для ВМС Пятой республики. Этот авианосец нес вахту у берегов Сирии и поддерживал миссию Североатлантического альянса в Ираке.Коронавирус вывел из строя еще пять боевых кораблей НАТО. Заболели члены экипажей четырех авианосцев ВМС США, включая "Теодор Рузвельт", на котором вирус подхватили полтысячи моряков, включая капитана. 13 апреля от осложнений коронавирусной инфекции умер моряк с "Теодора Рузвельта".