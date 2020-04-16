Один из крупнейших авиаперевозчиков США, United Airlines, сообщил о том, что в мае количество рейсов упало на 90% и предупредил сотрудников, что уже рассматривает вариант массового сокращения штата.

Один из крупнейших в США и в мире авиаперевозчиков, United Airlines сократил количество своих рейсов в мае на 90%. В июне ситуация может повториться – предупредили в авиакомпании. И предупредили сотрудников о грядущих сокращениях штата.Между тем United Airlines – один из получателей крупного пакета господдержки от правительства США. В ближайшее время компания должна получить $5 млрд. И деньги предназначены в первую очередь на выплату заработной платы. По условиям предоставления помощи, компания не должна до 30 сентября увольнять сотрудников. Тем не менее авиаперевозчик уже заявил о том, что будет урезать заработные платы, а также отправлять сотрудников в неоплачиваемые отпуска. А части предложат досрочно расторгнуть контракты, сообщает Reuters, ссылаясь на обращение руководства компании, направленное сотрудникам.В данный момент в неоплачиваемых отпусках находятся 200 тысяч работников United Airlines. В компании заявили, что выделяемые правительством средства не покроют расходы на зарплату. При том, что оплата труда составляет лишь 30% общей суммы. Большая часть средств уходит на оплату стоянок судов в аэропортах, расходные материалы.Администрация Трампа намерена выделить пассажирским авиаперевозчикам в общей сложности $25 млрд федеральных займов. И одно из ключевых условий: сосредоточиться на сотрудников, минимизировав увольнения и неоплачиваемые отпуска. Тем не менее, по пути United Airlines намерены пойти такие гиганты, как Delta Air Lines и American Airlines Group, сообщает Reuters.