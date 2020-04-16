В Дагестане из-за COVID-19 скончалась беременная. Уточняется, что у женщины были воспалены почки, однако она продолжала лечиться в домашних условиях. Позже состояние россянки резко ухудшилось, ..

В Дагестане из-за COVID-19 скончалась беременная. Уточняется, что у женщины были воспалены почки, однако она продолжала лечиться в домашних условиях.Позже состояние россянки резко ухудшилось, Ее оперативно госпитализировали, но спасти не смогли. Введенные врачами медикаменты не подействовали на женщину, пишет телеграм-канал Mash.