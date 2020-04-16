В Дагестане произошло серьезное происшествие. Сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину, который первый открыл по ним огонь.
По данным , полицейские хотели остановить ..
В Дагестане произошло серьезное происшествие. Сотрудники правоохранительных органов застрелили мужчину, который первый открыл по ним огонь.
По данным , полицейские хотели остановить легковой автомобиль, однако внезапно водитель начал стрелять в сторону машины правоохранителей. Злоумышленника пришлось ликвидировать. В данный момент уточняются обстоятельства произошедшего.