В Германии частично снимут ограничения в общественной жизни. С таким заявлением выступила канцлер Ангела Меркель. При этом ряд карантинных мер сохранят свои действия.

В Германии частично снимут ограничения в общественной жизни. С таким заявлением выступила канцлер Ангела Меркель. При этом ряд карантинных мер сохранят свои действия.В Германии с 4 мая поэтапно начнут открывать школы. Постепенно приступят к работе торговые точки площадью до 800 квадратных метров. Меркель отметила, что власти страны допускают больше общественной жизни, но маленькими шагами, сообщает "Интерфакс".По словам канцлера, граждане и дальше должны соблюдать дистанцию в полтора метра. Находиться в общественном месте можно будет вдвоем или только с членами семьи. Ангела Меркель подчеркнула, что Германии придется жить с вирусом до тех пор, пока не будут разработаны способные предотвратить его лекарства.Канцлер заявила, что страна достигла промежуточного успеха в борьбе с распространением коронавируса, но он остается хрупким.Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Германия находится на четвертом месте по количеству заболевших COVID-19. В стране зафиксировано более 133 тысяч случаев инфицирования, свыше 3,5 тысячи человек умерли.