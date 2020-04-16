Проверка пропусков на транспорте в столице будет осуществляться в автоматическом режиме через социальную карту, Тройку и Стрелку. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Проверка пропусков на транспорте в столице будет осуществляться в автоматическом режиме через социальную карту, "Тройку" и "Стрелку". Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы.Отмечается, что решение по переводу проверки пропусков полностью в автоматический режим было принято по поручению столичного мэра. Оно нужно для того, чтобы избежать нарушения социальной дистанции и исключить личный фактор. Вводить автоматический режим проверки будут поэтапно. Завтра, 16 апреля, ведомство предоставит подробную инструкцию того, как это будет действовать.В среду, 15 апреля, в Москве ввели цифровые пропуска. В столице это привело к скоплению очередей. Сергей Собянин назвал случившееся критичной для города ситуацией. В связи с этим он поручил продумать переход к автоматизированному контролю.