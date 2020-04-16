Сотрудниками УЭБиПК МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в незаконном использовании средств индивидуализации товаров...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в незаконном использовании средств индивидуализации товаров.По имеющейся информации, злоумышленники создали интернет-магазин, где предлагали покупателям широкий ассортимент наручных часов с незаконно нанесенными на них логотипами известных марок.В ходе контрольной закупки оперативники приобрели подделку под часы известной швейцарской марки стоимостью около 10 тысяч рублей.Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны шестеро подозреваемых: двое предполагаемых организаторов, три курьера и менеджер.Полицейские провели восемь обысков в офисах, складских помещениях и по местам проживания задержанных в Москве и Ростове-на-Дону. Обнаружено и изъято свыше 400 контрафактных часов, а также предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.В настоящий момент пятеро фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, еще одному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - сообщилаофициальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк