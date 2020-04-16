Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, устроившего стрельбу в Москве на Окской улице. Злоумышленником является мужчина 1973 года рождения.

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, устроившего стрельбу в Москве на Окской улице. Злоумышленником является мужчина 1973 года рождения.В среду вечером в полицию поступило сообщение о конфликте на Окской улице, 28. Как сообщает ТАСС, в ходе инцидента один из участников выстрелил в ногу своего знакомого из охотничьего ружья. В настоящее время пострадавший передан медикам для оказания необходимой помощи.Как сообщает "Интерфакс", после стрельбы мужчина забаррикадировался в своей квартире. Для его задержания был привлечен Специальный отряд быстрого реагирования. По предварительным данным, злоумышленник стрелял из многозарядного охотничьего гладкоствольного карабина типа "Вепрь" или "Сайга".Как сообщают ряд СМИ, мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома. После этого он выкинул огнестрельное оружие на улицу и спрятался в квартире.В настоящее время мужчина, устроивший стрельбу, доставлен в территориальный отдел МВД. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.