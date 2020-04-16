В рамках Всероссийской акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» начальник штаба ОМВД России по Александровскому району подполковник внутренней службы Елена Сергеева рассказывает о своем дедушке – участнике Великой Отечественной войны Крошилове Геннадии Михайловиче.

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