О своем прадедушке рассказывает начальник штаба ОМВД России по Александровскому району Елена Сергеева.
<a href="https://33live.ru/novosti/16-04-2020-v-ramkax-proekta-ya-pomnyu-ya-gorzhus-sluzhu-rossii-policejskie-vladimirskoj-oblasti-prodolzhayut-rasskazyvat-o-svoix-rodstvennikax-uchastnikax-velikoj-otechestvennoj-vojny.html" target="_blank">В рамках проекта «Я помню. Я горжусь. Служу России!» полицейские Владимирской области продолжают рассказывать о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны</a> - О своем прадедушке рассказывает начальник штаба ОМВД России по Александровскому району Елена Сергеева.
[url=https://33live.ru/novosti/16-04-2020-v-ramkax-proekta-ya-pomnyu-ya-gorzhus-sluzhu-rossii-policejskie-vladimirskoj-oblasti-prodolzhayut-rasskazyvat-o-svoix-rodstvennikax-uchastnikax-velikoj-otechestvennoj-vojny.html]В рамках проекта «Я помню. Я горжусь. Служу России!» полицейские Владимирской области продолжают рассказывать о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны[/url] - О своем прадедушке рассказывает начальник штаба ОМВД России по Александровскому району Елена Сергеева.