Пандемия коронавируса мешает реализации многих планов, включая реформу по объединению экзаменов на водительские права. Помимо нее в долгий ящик пришлось задвинуть новые процедуры изменений в конструкцию автомобиля и оснащения отдельных категорий транспорта системой ЭРА-Глонасс.

Пандемия коронавируса мешает реализации многих планов, включая реформу по объединению экзаменов на водительские права. Помимо нее в долгий ящик пришлось задвинуть новые процедуры изменений в конструкцию автомобиля и оснащения отдельных категорий транспорта системой ЭРА-Глонасс.В Минэкономики РФ подготовили проект постановления о переносе вступления в силу некоторых нормативных актов, сообщает "Коммерсант". В частности, речь идет переносе сроков введения новых правил сдачи экзаменов на права с 1 октября 2020 года на 1 апреля 2021 года - то есть, на полгода.Напомним, что суть реформы заключалась в объединении экзаменов: вместо уже привыяных "площадки" и "города" планировалось ввести единый экзамен. Вдобавок должна была измениться процедура аннулирования результатов экзаменов на основании жалобы на действия экзаменатора.С 1 июля 2020 года на 1 февраля 2021 года собираются перенести запуск электронного реестра заключений, который будет использоваться для учета изменений в конструкции транспортных средств. Заключения о доработках в реестр будут вносить лаборатории, а ГИБДД на основе этих записей - принимать решение о возможности внесения изменений.Наконец, сразу на год, с 31 мая 2020 года на 31 мая 2021 года переносится вступление в силу нормы, обязывающей оснащать системой ЭРА-Глонасс автобусы для перевозки детей и грузовики, перевозящие опасные грузы.