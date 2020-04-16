В стране, несмотря на пандемию коронавируса и режим повышенной готовности, не остановили строительство федеральных и региональных трасс. По плану идёт и ремонт дорог. С соблюдением, кончено, всех мер безопасности.

В стране, несмотря на пандемию коронавируса и режим повышенной готовности, не остановили строительство федеральных и региональных трасс. По плану идёт и ремонт дорог. С соблюдением, кончено, всех мер безопасности.Этот мост на пути из Выборга в Светлогорск построили в 76-м. Он – часть федеральной дороги "Скандинавия", и уже давно не справляется с современными нагрузками. Капитальный ремонт стартовал минувшим летом и продолжается по графику, несмотря на известные события. Три четверти старых конструкций строители уже разобрали, и к концу следующего года здесь появится фактически новый мост длиной 205 метров.Для бригад, которые ремонтируют участок трассы А-130 в Калужской области, за последние недели поменялось, пожалуй, только то, что теперь трудиться приходится в масках, а перед началом смены надо обязательно зайти ко врачу – померить температуру. В целом же, планы прежние: заменить коммуникации, укрепить обочины, обновить систему водоотвода и, конечно, восстановить дорожное полотно.Капитальный ремонт федеральных трасс продолжается по всей стране. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Кабардино-Балкария. В 23-х регионах России расширят более сорока участков на крупных дорогах. Отремонтируют 600 километров трасс, на это потратят без малого 80 миллиардов рублей. Капитальный ремонт мостов будет стоить больше 18 миллиардов.Федеральные дороги ремонтируют и расширяют, в том числе, за счет денег, собранных через государственную систему "Платон". Платежи в нее вносят владельцы большегрузов, так они компенсируют вред, который грузовики наносят дорожному покрытию. Список трасс, которые больше всего нуждается в ремонте, формировался, в том числе, с учетом мнения дальнобойщиков. В рамках проекта Общероссийского народного фронта водители на карте отмечают проблемные участки, и эти данные уходят в Минтранс и Росавтодор."Конечно, участки эти сохраняются и сейчас прибавляются даже региональные дороги как раз, которые за счет дополнительных средств получается забрать у региона и передать в федеральную собственность. И федеральная дорога уже приводится в то состояние, в которое не мог ни один регион привести – по лучшим стандартам, под ту массу, которая у нас задекларирована – под 11 тонн", — пояснил Александр Васильев, координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог".Ремонт и строительство более двух тысяч километров дорог и 31 моста по всей стране уже были оплачены за счет денег, собранных через систему "Платон". Восстановлено покрытие 700 километров федеральных трасс, причем именно на тех участках, которые выбрали грузоперевозчики. А до конца 2022 года за счет выплат, которые вносят дальнобойщики, в стране будет отремонтировано больше трех тысяч километров дорог и ста тридцати мостов.