Самый большой суточный прирост заболевших коронавирусом зафиксирован в России - по данным оперативного штаба, в стране выявлено почти 3400 новых случаев. Выздоровели за весь период около двух тысяч заболевших, летальных исходов - 198.

Самый большой суточный прирост заболевших коронавирусом нового типа зафиксирован в России — по данным оперативного штаба, в стране выявлено почти 3400 новых случаев. Выздоровели за весь период около двух тысяч заболевших, летальных исходов — 198.При этом проверку на COVID-19 прошли свыше полутора миллионов россиян. Как сообщили в Роспотребнадзоре, тесты на коронавирус могут проводить 370 российских лабораторий, из которых больше сотни — лаборатории самого ведомства, сообщает телеканал "Россия 24".