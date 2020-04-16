В Сочи ребенок заразился коронавирусом от своих родителей-врачей. Об этом сообщила главный специалист, эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора.

В Сочи ребенок заразился коронавирусом от своих родителей-врачей. Об этом в интервью РИА "Новости" сообщила главный специалист, эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора.Как уточняют "Вести Сочи", сначала заболели мать и отец малыша — фельдшеры, работающие на скорой помощи. Так как вся семья жила вместе, вскоре положительный тест на коронавирус оказался у четырехлетнего ребенка, а также у племянницы. Сейчас все члены семьи госпитализированы, сообщила представитель ведомства.По последней информации, в городе-курорте 50 случаев коронавирусной инфекции. 15 пациентов — это медики, из них 9 — работники скорой помощи, уточняет Роспотребнадзор. 169 пациентов находятся на изоляции в обсерваторе.Между тем, появилась информация о том, что Госдумой принят закон, позволяющий региональным властям самим принимать решение о взимании курортного сбора. Как ранее сообщил спикер парламента Вячеслав Володин, закон касается денежного сбора, введенного в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.