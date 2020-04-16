Для поездок по Москве на любом транспорте отныне нужен цифровой код. Проверяют сегодня как личные автомобили, так и маршрутки, автобусы и такси. Как сообщили в автодорожной инспекции, штрафов они пока не выписывают, ограничиваются беседами. Под проверку могут попасть и пешеходы.
Для поездок по Москве на любом транспорте отныне нужен цифровой код. Проверяют сегодня как личные автомобили, так и маршрутки, автобусы и такси. Как сообщили в автодорожной инспекции, штрафов они пока не выписывают, ограничиваются беседами. Под проверку могут попасть и пешеходы.
Площадь трех вокзалов. Обычно здесь не просто многолюдно, проходимость огромная — несколько тысяч человек в час. Сейчас здесь пустынно. Сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОНа останавливают практически каждого, чтобы проверить наличие электронного пропуска.
- Куда направляетесь?
- За билетом.
- А электронный пропуск у вас есть?
- Вот он.
- Люди старше 65 лет должны дома находиться в самоизоляции.
- Вот я и еду домой.
Оформить пропуск успели не все.
- Мы на работу, вот сейчас с работодателем разговаривали.
- У вас есть QR-коды?
- Сейчас пытаемся оформить.
Вопросы задают и тем, для кого вокзал — не пункт прибытия или отправления, а место постоянной дислокации.
- Пропуск оформляли?
- Нет. Я ничего не знаю.
У большинства людей, которых останавливали на улице, электронные пропуска были.
- А вы когда пропуск оформляли?
- Вчера. Сказали, значит надо.
- Вы как считаете, это необходимая мера?
- Конечно, обязательно.
- Но встречались и те, кто убеждал в обратном.
- Это мой интерес.
- Подождите, есть распоряжение властей города Москвы оставаться дома на самоизоляции.
- А Конституция о чем говорит?
Этот молодой человек пока отделался профилактической беседой. Но за нарушение самоизоляции, предупреждают полицейские, будут штрафы.
- В случае продолжения противоправных действий вы будете привлечены к административной ответственности в виде штрафа до 40 тысяч рублей!
QR-код может быть как в цифровом варианте, так и переписанный на бумагу. У полицейских есть возможность проверить и тот, и другой. Пропуска необходимы всем, кто вышел из дома дальше, чем на 100 метров, для поездок на личном и общественном транспорте.
"Пожалуйста, заранее планируйте время своей поездки, без крайней необходимости не покидайте жилище не забывайте заблаговременно оформить пропуска", — обратился к москвичам Владимир Васенин, руководитель Управления общественных связей и информации ГУ МВД по Москве.
Действовать пропускной режим пока будет до конца апреля.