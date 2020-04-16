Для поездок по Москве на любом транспорте отныне нужен цифровой код. Проверяют сегодня как личные автомобили, так и маршрутки, автобусы и такси. Как сообщили в автодорожной инспекции, штрафов они пока не выписывают, ограничиваются беседами. Под проверку могут попасть и пешеходы.

Для поездок по Москве на любом транспорте отныне нужен цифровой код. Проверяют сегодня как личные автомобили, так и маршрутки, автобусы и такси. Как сообщили в автодорожной инспекции, штрафов они пока не выписывают, ограничиваются беседами. Под проверку могут попасть и пешеходы.Площадь трех вокзалов. Обычно здесь не просто многолюдно, проходимость огромная — несколько тысяч человек в час. Сейчас здесь пустынно. Сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОНа останавливают практически каждого, чтобы проверить наличие электронного пропуска.- Куда направляетесь?- За билетом.- А электронный пропуск у вас есть?- Вот он.- Люди старше 65 лет должны дома находиться в самоизоляции.- Вот я и еду домой.Оформить пропуск успели не все.- Мы на работу, вот сейчас с работодателем разговаривали.- У вас есть QR-коды?- Сейчас пытаемся оформить.Вопросы задают и тем, для кого вокзал — не пункт прибытия или отправления, а место постоянной дислокации.- Пропуск оформляли?- Нет. Я ничего не знаю.У большинства людей, которых останавливали на улице, электронные пропуска были.- А вы когда пропуск оформляли?- Вчера. Сказали, значит надо.- Вы как считаете, это необходимая мера?- Конечно, обязательно.- Но встречались и те, кто убеждал в обратном.- Это мой интерес.- Подождите, есть распоряжение властей города Москвы оставаться дома на самоизоляции.- А Конституция о чем говорит?Этот молодой человек пока отделался профилактической беседой. Но за нарушение самоизоляции, предупреждают полицейские, будут штрафы.- В случае продолжения противоправных действий вы будете привлечены к административной ответственности в виде штрафа до 40 тысяч рублей!QR-код может быть как в цифровом варианте, так и переписанный на бумагу. У полицейских есть возможность проверить и тот, и другой. Пропуска необходимы всем, кто вышел из дома дальше, чем на 100 метров, для поездок на личном и общественном транспорте."Пожалуйста, заранее планируйте время своей поездки, без крайней необходимости не покидайте жилище не забывайте заблаговременно оформить пропуска", — обратился к москвичам Владимир Васенин, руководитель Управления общественных связей и информации ГУ МВД по Москве.Действовать пропускной режим пока будет до конца апреля.