200 миллиардов рублей - региональным бюджетам, живые деньги на зарплаты - малому и среднему бизнесу, освобождение медиков - от подоходного налога. Это лишь малая часть новых поручений Владимира Путина. Президент озвучил задачи, которые необходимо решить, как можно скорее, во время сегодняшнего совещания с правительством.

200 миллиардов рублей — региональным бюджетам, живые деньги на зарплаты — малому и среднему бизнесу, освобождение медиков — от подоходного налога. Это лишь малая часть новых поручений Владимира Путина. Президент озвучил задачи, которые необходимо решить, как можно скорее, во время сегодняшнего совещания с правительством.Основные меры касаются поддержки экономики. Глава государства поручил — расширить перечень отраслей, которым может понадобиться помощь, а список системообразующих предприятий — доработать.