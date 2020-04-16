16.04.2020

2020-04-16 12:30:04

Владимирские ученые разработали методику выявления коронавируса у животных

Ученые «Федерального центра охраны здоровья животных», который находится во Владимире, разработали методику выявления коронавируса у животных в реальном времени.



В апреле ВНИИЗЖ планирует произвести наборы для диагностики COVID-19, что позволит провести порядка 10 тысяч исследований на базе ветеринарных лабораторий по всей стране.



О доступности коммерческих тест-систем и услуг по диагностике COVID-19 у домашних животных будет сообщено дополнительно.



Согласно официальной позиции ВОЗ и Всемирной организации здравоохранения животных, в настоящий момент отсутствуют какие-либо доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от собак и кошек. Распространение заболевания, по мнению ВОЗ и МЭБ, происходит главным образом за счет прямой передачи вируса от человека к человеку.



Однако в настоящее время инфекция COVID-19 широко распространилась среди людей, и существует определенный риск заражения животных в результате их тесного контакта с инфицированными людьми. Заражение животных вирусом COVID-19 может иметь последствия для их здоровья и благополучия, а также негативно отразиться на дикой природе. На официальном сайте МЭБ опубликована информация о том, что несколько собак и домашних кошек оказались заражены COVID-19 после тесного контакта с инфицированными людьми.

