16.04.2020

2020-04-16 15:35:03

Во Владимире бухгалтер украла у фирмы почти 3 млн. рублей

Женщина, занимавшая должность главного бухгалтера коммерческой структуры на протяжении года переводила деньги на личные счета. Пользуясь доверием руководства, обвиняемая под видом расчетов с контрагентами, налоговых отчислений и перечисления зарплаты присвоила более 2,8 млн. рублей.

В отношении экс-бухгалтера возбуждено уголовное дело о присвоении денежных средств, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере. Дело будет рассматриваться Октябрьским районным судом, сообщает областная прокуратура.