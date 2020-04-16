В ходе осмотра места происшествия и личного досмотра сотрудниками полиции обнаружены и изъяты наркотические средства.

13 апреля текущего года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД и Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 23-летнего жителя города Петушки, подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства.В ходе осмотра места происшествия обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Согласно заключению проведенного исследования данное вещество является синтетическим наркотическим средством общей массой 5,82 грамма, что является крупным размером. Как следует из показаний задержанного, изъятое наркотическое средство предназначались для сбыта на территории города Владимира путем организации тайника-закладки.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (попытка незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере). Фигурант заключен под стражу. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность фигуранта к ранее совершенным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.Днем ранее внимание сотрудников ДПС УМВД России по городу Владимиру привлек мужчина, который что-то искал в лесополосе в черте областного центра. Полицейские предприняли меры к остановке автомобиля, в который сел указанный гражданин. В ходе личного досмотра у мужчины, 33-летнего жителя Рязани, были обнаружены и изъяты 4 полимерных пакета, как впоследствии установлено, с наркотическим средством «метадон» общей массой 0.91 грамма.В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков).