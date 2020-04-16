Всего в регионе - 159 заболевших COVID-19

По состоянию на 10.00 16 апреля во Владимирской области подтверждено 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.6 новых заболевших были выявлены в Муроме, 2 – в Коврове, 3 – в Меленках, 1 – в Александрове, Юрьев-Польском, Кольчугино и Вязниках. Таким образом во Владимирской области зафиксировано уже 159 инфицированных COVID-19:33 – в Петушках;29 – в Коврове;29 – в Муроме;14 – в Юрьев-Польском;10 – в Александрове;9 – в Гусь-Хрустальном;8 – в Кольчугино;8 – во Владимире;5 – в Судогде;3 – в Собинке;3 – в Киржаче;2 – в Камешково;2 – в Меленках;1 – в Радужном;1 - в Гороховце;1 - в Вязниках.