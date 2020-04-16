На их покупку потратили 57,5 млн рублей

16 апреля Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял 15 новых машин «скорой» помощи, на покупку которых из областного бюджета было выделено 57,5 млн рублей.По информации Белого дома, кареты «скорой» помощи будут задействованы в структуре Александровской, Гороховецкой, Камешковской, Меленковской, Петушинской, Селивановской, Собинской, Судогодской, Суздальской и Юрьев-Польской больниц, а также не станции «скорой» помощи Вязников, Гусь-Хрустального, Коврова и Мурома. Ещё три автомашины приобретёт Станция скорой медицинской помощи г. Владимира.До получения регистрационных номеров все машины, по словам Сипягина, будут находиться на территории Собинской районной больницы. В дальнейшем их распределят между районами области.