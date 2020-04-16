Депутаты Госдумы поддержали решение Владимира Путина о переносе парада Победы на другую дату. Это вынужденное, но единственно правильное решение в сложившейся ситуации, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Депутаты Госдумы поддержали решение Владимира Путина о переносе парада Победы на другую дату. Это вынужденное, но единственно правильное решение в сложившейся ситуации, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин."Мы поддерживаем президента в этом решении, в первую очередь он думает о жизни граждан нашей страны. Безопасность людей, их здоровье – приоритет для государства", – подчеркнул законодатель.В нынешней ситуации необходимо с еще большим вниманием отнестись к здоровью представителей старшего поколения, особенно ветеранов, сказал Володин."Мы обязательно поздравим наших ветеранов, а парад и Бессмертный полк, как сказал президент, обязательно пройдут в этом году", – добавил спикер Госдумы.Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и других праздничных мероприятий в честь 9 мая на более поздний срок. Все из-за распространения коронавирусной инфекции.Вместе с этим, добавил глава государства, все торжественные мероприятия, являющиеся частью этого праздника – Парад Победы, шествие Бессмертного полка и другие – обязательно состоятся в 2020 году. Однако произойдет это не 9 мая, а в более поздний срок.